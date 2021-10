Kraków na Wszystkich Świętych. Apel urzędników, aby dekorując groby... nie przesadzać

W ostatnich latach miasto obserwuje znaczny wzrost ilości odpadów wywożonych z krakowskich nekropolii – to głównie wypalone znicze, sztuczne kwiaty, kokardy oraz inne ozdoby. Bardzo szybko zapełniają one cmentarne kontenery. Liczba odpadów po dniu Wszystkich Świętych jest aż trzykrotnie większa w porównaniu z innymi miesiącami w roku – przekracza ok. 3000 m3, podczas gdy zazwyczaj wynosi ok. 1000 m3.

– Dekorując w najbliższym czasie groby, miejmy na uwadze konieczność ochrony środowiska oraz daru, jakim jest przyroda. To pamięć o zmarłych i nasza obecność w tych dniach jest najważniejsza – apeluje Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.