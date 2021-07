Kraków. Nad Wisłą ma powstać marina. Miasto ogłosiło przetarg na projekt [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Marina w Krakowie. Jest przetarg na projekt

- Przetarg dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert nastąpi 14 lipca tego roku. Termin wykonania projektu wyznaczono na koniec 2021 roku - informuje Michał Sobolewski, rzecznik ZIS w Krakowie.

Po opracowaniu projektu planowane jest podpisanie umowy z wybranym wykonawcą i złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ma pozwolić na tworzenie montażu finansowego dla inwestycji. Zamierzeniem miasta jest, aby opierać się on na środkach własnych oraz funduszach zewnętrznych (np. europejskich), o które ZIS ma aplikować. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2022-2024. Szacowany koszt budowy mariny to ok. 50 mln zł.

Po wybudowaniu Mariny Krakowskiej, ZIS ma przeprowadzić przetarg, w ramach którego wyłoniony zostanie operator obiektu odpowiedzialny za jego funkcjonowanie.