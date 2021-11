Kraków. Nagranie z niebezpieczną prędkością i pościgiem za prezydenckim lexusem

- Na prezydenckiego lexusa natrafiłem zupełnie przypadkowo w rejonie ulicy Konopnickiej. Moje obserwacje potwierdziły, że na siedzeniu pasażera znajdował się prezydent Jacek Majchrowski i nie spał, więc doskonale wiedział, co się dzieje. Jadąc za prezydenckim pojazdem szybko ustaliłem, że przekracza prędkość. Nie mogłem go dogonić, a jechałem już ponad 100 km/h - mówi Mateusz Jaśko.

Przyznaje, że w związku z sytuacja sam przekroczył prędkość. - Całe zdarzenie nagrywał znajomy, który siedział na tylnym siedzeniu. Poprosiłem go o to, by pokazać, że prezydent, który jest profesorem prawa, tego prawa nie przestrzega. Samochód prowadził kierowca, ale wiadomo, pod jaką presją są osoby wożące polityków czy urzędników - komentuje Mateusz Jaśko, który za prezydentem jechał toyotą yaris z silnikiem 1.0. - To najstarszy model jaki jest. Przy pięćdziesięciu parku kilometrach na godzinę muszę jechać już na najwyższym biegu, więc naprawdę trudno było ich dogonić - zaznacza.