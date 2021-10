Kraków. Nowa droga przy placu Centralnym. Będą zmiany Piotr Rąpalski

W rejonie placu Centralnego wybudowana została nowa droga wewnętrzna. Prowadzi ona z al. Jana Pawła II do os. Centrum E. Prace zostały zakończone, teraz realizowane są odbiory branżowe (potrwają ok. 2-3 tygodni). Pozostaje liczyć na to, że nowa droga i samochody, które będą nią się włączać do głównego ruchu, nie zwiększą korków w rejonie placu. Czas pokaże...