Kraków. Nowe życie fortów „Łapianka” i „Borek”. W pierwszym zabrzmi polska piosenka, drugi poczuje harcerskiego ducha

Dotychczas wykonane zostały prace w zakresie rozbiórki wtórnych zabudowań, znajdujących się na terenie fortu, remontu konserwatorskiego zabytkowego budynku koszar i kojca bramnego oraz rewitalizacji znacznej części terenów zieleni fortecznej (w tym fosy i stoków wałów). W 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą, firmą Budmex sp. z o.o. z Nowego Sącza, o wartości ponad 26 mln zł, którą objęty jest cały zakres wymagany do zakończenia inwestycji, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Prace realizowane przez tego wykonawcę będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w wysokości przeszło 5 mln zł. Całość prac w ramach umowy planowana jest do wykonania do końca 2021 r. Rozpoczęcie działalności Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego jest planowane na 2022 r.

W lipcu 2020 r. miasto podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Budmex na wykonanie IV – ostatniego etapu rewitalizacji Fortu nr 52 „Borek” – na kwotę 10 497 702,56 zł brutto. Prace są dofinansowywane ze środków UE. Termin wykonania określono na 21 października 2021 r., kiedy to planowane jest zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytkowania. W ramach tego etapu zostaną wykonane wszystkie roboty konieczne do rozpoczęcia użytkowania obiektu: remont elewacji, montaż instalacji wewnętrznych (wod.-kan., elektrycznej, c.o., wentylacyjnej, p.poż.), wykończenie wewnętrzne pomieszczeń (okładziny posadzek, tynk i zabudowa w części pomieszczeń) wyposażenie w biały montaż, montaż stolarki wewnętrznej, dokończenie prac w zakresie zieleni fortecznej, dostawa i montaż stacji trafo, wykonanie drogi wjazdowej i placu na zapolu fortu.