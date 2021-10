Kraków. Nowoczesna rzeźba Ateny stanie pod Uniwersytetem Pedagogicznym

Agata Agatowska, Athena de Futuro, aluminium polerowane, 2021

"Rzeźba przedstawia współczesny wizerunek bogini mądrości – Ateny. Atena była jedyną antyczną boginią ubraną w zbroję. Tu zobaczymy ją w nowoczesnej odsłonie. W realizacji Agatowskiej można dostrzec inspiracje współczesną popkulturą: hełm starożytnej Sparty przypomina kucyk piosenkarki Madonny, ramiona odpowiadają kształtom marynarek z pokazów mody Balmain, szerokie biodra zbliżone są do projektów modowych Moschino. Na pasku znajdują się inicjały UP, które odnoszą się do Uniwersytetu Pedagogicznego. Forma rzeźby jest futurystyczna, nowoczesna, zwrócona ku przyszłości. Wypolerowana powierzchnia aluminium podkreśla kosmiczny charakter postaci. Rzeźba symbolizuje mądrość, którą zdobywa się na uczelni wyższej, co podkreśla ustawienie Ateny w kontekście Uniwersytetu Pedagogicznego. Rzeźba przedstawia boginię, współczesnego bohatera, który bliższy jest tym z komiksów, fantazji niż z pomnika. Tym samym ma szansę stać się idolem nowej generacji. Rzeźba symbolizuje postęp, rozwój i odwagę.

Nota biograficzna

Agata Agatowska urodziła się w 1976 roku w Oświęcimiu. Studiowała rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom magisterski obroniła w 2001, a doktorat – w 2012 roku) oraz rzeźbę i scenografię w Kunstakademie w Düsseldorfie w Niemczech (dyplom w 2012 roku).