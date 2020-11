Kraków. Od 1 listopada nowe stawki za wywóz śmieci. Co musisz zrobić - informator

Na polskich drogach pojawi się 100 nowych fotoradarów! A ile zarabiają te już nas pilnujące? Jak sytuacja wygląda obecnie w Małopolsce?

100 nowych fotoradarów w całej Polsce, w nowych miejscach, które do tej pory nie były pilnowane przez obiektyw, a ponadto wymiana około 400 starych urządzeń znienawidzonych przez kierowców - takie są plany Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego do 2023 roku. Rząd szykuje również zmiany, które poprawią ściągalność kar za wykroczenia drogowe – tak podaje "Rzeczpospolita". "Mandat płaci co drugi pirat drogowy – przez co państwo traci co roku ok. 90 mln zł. Gros kierowców stosuje różne wybiegi – podważa jakość zdjęcia, nie odbiera korespondencji – i w ciągu 180 dni sprawa ulega przedawnieniu" - pisze gazeta. Jak sytuacja wygląda obecnie w Małopolsce? Ile fotoradary zarabiają na kierowcach? Sprawdźcie!