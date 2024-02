Kraków. Od dwóch dni prace na kładce Bernatka coś nie mogą się rozpocząć Piotr Rąpalski

Mimo niesprzyjającej pogody miały ruszyć prace remontowe na kładce Bernatka. Byliśmy na miejscu wczoraj. Ani jednego robotnika. Ok, pogoda była zła. Byliśmy dziś, nie pada. Ani jednego robotnika. Jak się dowiedzieliśmy remont ruszy... w przyszłym tygodniu. Chodzi o wymianę zniszczonych balustrad. W pierwszym etapie zmiany w organizacji ruchu dotyczą jedynie pieszych, bo... tylko na tą cześć kładki są na razie pieniądze, ok. 600 tys. zł. To ta po lewej patrząc od strony Kazimierza na Podgórze. Prawa strona, rowerowa, musi poczekać. Co stanie się z kłódkami zakochanych, które przez lata były tam wieszane? O to jest pytanie!