Kraków. Odmienionym placem Świętego Ducha zawładną mieszkańcy i turyści. Otwarcie we wtorek

Na placu dotąd funkcjonował parking. Prace, które miały odmienić to miejsce, trwały od końca zeszłego roku. Za przedsięwzięcie odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej.

Celem rewitalizacji placu Świętego Ducha było utworzenie przestrzeni o funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej, miejsca przyjaznego krakowianom i turystom - przy jednoczesnym ograniczeniu miejsc parkingowych. Pojawiły się więc ławki - sześć, indywidualnie zaprojektowanych. Plac zazielenił się. Posadzono na nim różne odmiany róży wielkokwiatowej (ponad 300 sztuk) oraz cisy pospolite (950 sztuk).

Zasadzono też na nim dąb szypułkowy - ale trudno na razie mówić, by drzewo było ozdobą odnowionego placu. Pierwszy posadzony egzemplarz został zaatakowany przez szkodnika i usechł. Wymieniono go na nowy. Jednak, niestety, okazuje się, że również ten nowy dąb nie ma się dobrze. - Nie jest w najlepszej kondycji. Na razie będziemy go obserwować, ale jeśli jego stan nie będzie się poprawiał, w ramach gwarancji zostanie wymieniony po raz kolejny - przekazała nam Katarzyna Przyjemska-Grzesik z Zarządu Zieleni Miejskiej.