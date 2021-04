Kraków. Ogród Doświadczeń. Już za chwilę otwarcie! Pouczymy się, pojeździmy na sankach i polecimy rakietą!

Muzeum inwestuje w Ogród m.in. dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Łącznie to kwota ponad 7 mln zł. Obecnie realizowany projekt to "Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie"

Rozbudowa infrastruktury oraz części edukacyjnej stanie się podstawą do stworzenia wysokiej jakości programu edukacyjnego bazującego na specyficznych zjawiskach pogodowych, związanych głównie ze śniegiem i lodem. W tym zakresie projekt zakłada budowę 28 nowych modeli edukacyjnych, będą to między innymi: formy do soczewek lodowych, model lawiny śnieżnej, model skoczni, prezentacja mechanizmu efektu cieplarnianego. Z modeli całorocznych udostępnione zostaną model fali, most wiszący, magnetyczne wahadło chaotyczne, tablice optyczne.