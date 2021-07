Kraków. Ogródki kawiarniane nielegalnie "puchną" zabierając mieszkańcom przestrzeń. Radni mają pomysł na rozwiązanie problemu [ZDJĘCIA] Małgorzata Mrowiec Marcin Banasik Bartosz Dybała

Radni chcą, żeby lokale gastronomiczne miały obowiązek posiadania mapki dostępnej na miejscu, na której będzie precyzyjnie zaznaczona przestrzeń pod ogródki kawiarniane. To efekt sygnałów od mieszkańców miasta, którzy zwracają uwagę na nielegalnie poszerzające się ogródki, co przeszkadza pieszym i stwarza zagrożenie. Restauratorzy sceptycznie podchodzą do pomysłu radnych, a o poszerzania ogródków obwiniają m.in. klientów.