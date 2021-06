Kraków. Otwarto zmodernizowany budynek Szpitala Babińskiego. Będą tam dwa kliniczne oddziały psychiatryczne

NOWE Pogoda na wtorek, 15 czerwca. Pogodnie, ale z przelotnymi opadami deszczu

Na wtorek dla niektórych regionów kraju synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Popada na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej oraz Wielkopolsce. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku północno-zachodniego i zachodniego.