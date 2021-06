Kraków po kolejnej wielkiej burzy. Woda wdarła się do przedszkola i hali sportowej. Nawałnica powaliła dwustuletni dąb

- W stolicy Małopolski oraz w powiecie krakowskim łącznie musieliśmy interweniować minionej doby około 200 razy. Były to głównie interwencje związane z połamanymi drzewami oraz podtopieniami. Woda wdarła się m.in. do hali sportowej przy ulicy Odmogile a także do jednego z przedszkoli w Nowej Hucie (os. Kazimierzowskie) - wylicza Bartłomiej Rosiek, rzecznik miejskiej straży pożarnej w Krakowie.