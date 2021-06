Kraków. Wielkie oberwanie chmury. Deszcz, grad i porywisty wiatr [ZDJĘCIA]

Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskich strażaków informuje, że w związku z burzą dotychczas strażacy interweniowali kilkanaście razy.

- Na razie nie jest to jednak skala zniszczeń taka jak we wtorek - mówi Sebastian Woźniak.

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia IMGW obowiązują na terenie całej Małopolski. Jak wskazują prognozy, w czwartek musimy się przygotować na upały z temperaturą wysokości 29-32 st. C (temp. minimalna w nocy od 18 do 21 st. C), a także burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami może też wystąpić grad.