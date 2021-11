Kraków. Podczas powodzi w 2010 roku łąka zamieniła się w jezioro. Teraz mają powstać tam bloki. Mieszkańcy protestują

- Rozległa łąka przed naszymi oknami niegdyś była domem dla saren i ściśle chronionych derkaczy. Zniknęły, gdy zaczęto wycinać drzewa. Teraz na tym terenie, który po ulewach staje się rozlewiskiem, mają powstać bloki. Radni miejscy uchwalili plan miejscowy, który na to zezwala. Apelujemy, by zmienić jego zapisy. Teren powinien pozostać zielony. To miejsce spacerów i odpoczynku okolicznych mieszkańców. Jedyne takie w sąsiedztwie. Prosimy, aby tak pozostało - apeluje Elżbieta Mięsowicz, jedna z mieszkanek ulicy Wielkanocnej.

- Ostatnio pomagałam córce, która przygotowywała się do sprawdzianu z geografii. Chodzi do siódmej klasy szkoły podstawowej. Uczyła się, że jedną z możliwości zapobiegania powodziom jest niezabudowywanie terenów zalewowych. Nijak ma się to do decyzji, które są podejmowane w naszym mieście - mówi nam inna z mieszkanek Katarzyna Chmura.