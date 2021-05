Kraków. Politycy ignorują przepisy sanitarne? Na spotkaniu 20 osób, nikt nie ma maseczki. Martwe prawo?

Ponad 20 osób, nikt nie ma maseczek

To, co rzuca się w oczy na zdjęciach z uroczystości, to brak maseczek na twarzach praktycznie wszystkich uczestników. Tylko jedna osoba miała zasłoniętą twarz. Pozostałe, w tym prezydent i jego zastępca, nie. Choć liczba dziennych zakażeń koronawirusa cały czas spada, to jednak pandemia wciąż trwa.

Nie pierwszy raz politycy nie dają dobrego przykładu w kwestii przestrzegania przepisów sanitarnych. Co prawda aktualnie z noszenia maseczek jesteśmy zwolnieni na świeżym powietrzu, ale te wciąż trzeba nosić m.in. w środkach transportu publicznego, zamkniętych pomieszczeniach lub gdy nie można utrzymać dystansu 1,5 metra między osobami. Jak widać na zdjęciach, mamy do czynienia z dwoma ostatnimi przykładami. Są jednak wyjątki, na które można się powołać, żeby maseczki nie nosić. Choć lekarze i eksperci apelują, aby zachować rozsądek.