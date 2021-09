Kraków. Półroczne opóźnienie na budowie Trasy Łagiewnickiej. Planują zakończyć prace w czerwcu 2022 roku Piotr Tymczak

Wykonawca budowy Trasy Łagiewnickiej wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji do czerwca 2022 r. Oznacza to więc półroczne opóźnienie w pracach. Początkowo planowano, że roboty budowlane potrwają do końca 2021 r. Później podawano, że wszystko może wydłużyć się o trzy miesiące z powodu trzeciej fali pandemii koronawirusa. Teraz na przeszkodzie stanęła pogoda, a konkretnie sierpniowe intensywne opady deszczu i podtopienia.