Kraków. Ponad 2 miliony złotych kosztowała już miasto agencja od inwestycji. Teraz będzie skanować laserowo budynki Wesołej

- Efekty pomiaru w ramach skanowania laserowego można wykorzystać do wielu analiz i wizualizacji, co daje szereg możliwości wykorzystania. W przyszłości może posłużyć do wykonania wirtualnych spacerów po obiektach na terenie Wesołej dla mieszkańców bądź inwestorów. W związku z tym, iż obiekty te są zabytkowe, inwentaryzacja wykonana dzięki skanowaniu laserowemu będzie pomocna przy planowaniu przyszłych remontów oraz renowacji - informują w ARMK. - Ponadto, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana metodą skanowania laserowego będzie wykorzystywana do przedstawiania przyszłym inwestorom lub najemcom możliwości adaptacyjnych i układów funkcjonalnych budynków - dodają.

ARM Inwestycje (od maja tego roku ARMK) została powołana 26 lutego 2019 r. Krakowscy radni PiS od początku zwracali uwagę, że spółka generuje koszty i podejrzewali, iż powstała, by miał gdzie prezesować Jan Pamuła (kojarzony jest ze środowiskiem PO), były szef lotniska w Balicach. Ten wyjaśniał, że urzędnicy miejscy są obłożeni innymi zadaniami, a prowadzona przez niego miejska spółka przygotuje pod zagospodarowanie m.in. tereny po Szpitalu Uniwersyteckim.

Spółka uzyskała też pozwolenia od władz konserwatorskich na wyburzenia części obiektów na terenie Wesołej, które zakwalifikowano do rozbiórki - z wyjątkiem budynku przy ul. Śniadeckich 5 (dawny Szpital Zakaźny). - Wykonano już też kosztorys prac objętych projektami rozbiórki oraz opracowano niezbędne materiały do wyłonienia wykonawcy robót rozbiórkowych - informują w ARMK.

Ostatnio funkcjonowaniem ARMK zainteresował się ponownie Michał Drewnicki, radny PiS, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, który w interpelacji do prezydenta zapytał o efekty działań tej spółki. - Na stronie internetowej spółki próżno szukać informacji, które mogłyby zainteresować zarówno mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów. Dziwi, że spółka mimo już półtorarocznej działalności nie potrafi pochwalić się konkretnymi działaniami, mimo, że miała według założeń prowadzić intensywne działania prorozwojowe - zaznacza radny Drewnicki.

Ta spółka zajmuje się też nadzorowaniem prac projektowych oraz współpracą z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do adaptacji budynków przy ul. Kopernika 15,15A i 15B na potrzeby Biblioteki Kraków.

W odniesieniu do zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w strefie rozwoju gospodarczego „Kraków Nowe Miasto Płaszów – Rybitwy” (tam mogłaby powstać dzielnica wieżowców) oraz „Kraków Airport Balice” spółka ARMK wyjaśnia, że rozeznała kto jest właścicielem nieruchomości na tych obszarach i możliwości współpracy. W spółce przeprowadzono też analizy pod kątem ewentualnej możliwości nabycia przez ARMK lub gminę Kraków nieruchomości na tych obszarach od zewnętrznych podmiotów, co w perspektywie mogłyby pozwolić na budowę tam miejskich obiektów.

Takie rozliczenie z wykonanej dotychczas pracy przez ARMK nie przekonuje radnego Drewnickiego. - Dla mnie dotychczasowe funkcjonowanie tej spółki to wielka porażka - komentuje radny Drewnicki. - Jeżeli ARMK nie potrafi wykazać konkretnych działań, tylko mówi dopiero o inwentaryzacji po półtorarocznej działalności, to nie wróży to sukcesów. Prezydent Krakowa powinien zażądać od tej spółki twardych i konkretnych działań, przedstawienia planu, harmonogramu, a później powinien rozliczać z realizacji - dodaje.

Obecnie w tej spółce zatrudnionych jest 9 osób. Poniesione przez Spółkę koszty na wynagrodzenia pracowników od momentu jej powstania (od 26 lutego 2019 r.) do 31 lipca 2020 r. wyniosły 1 mln 32 tys. zł. Natomiast całościowe koszty funkcjonowania spółki od jej powstania do 31 lipca 2020 r. to kwota 2 mln 368 tys. zł.