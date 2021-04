Kraków. Powstanie biurowiec dla Zarządu Zieleni Miejskiej. W jednostce wzrosło zatrudnienie. Czy słusznie?

Tymczasem w rejonie, gdzie ma powstać nowy biurowiec, znajdują się budynki, które Zarząd Zieleni Miejskiej odziedziczył po nieistniejącym już dzisiaj Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu. - To zabudowania z lat 70. ubiegłego wieku. Tymczasowo część pracowników tam przebywa, ale to nie są pomieszczenia, w których na stałe można zostać, potrzebny jest nowy budynek - podkreśla Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. Co do rosnącego zatrudnienia, to twierdzi, że wynika to m.in. z coraz większej liczby obowiązków, jakie spadają na jego jednostkę. - Od jakiegoś czasu zajmujemy się też gminnymi nieruchomościami, które jeszcze nie są zagospodarowane. Trzeba je pielęgnować i nadzorować, aby nie doszło do ich przejęcia w drodze zasiedzenia, jak to w Krakowie się już zdarzało - podkreśla dyrektor.