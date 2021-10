Kraków pożegnał wybitnego poetę Adama Zagajewskiego

Było to po jakimś poetyckim spotkaniu na Grodzkiej, w budynku kamienicy obecnie należącej do Polonistyki. Adam patrzył w zadziwieniu na kolumnadę apostołów i wielką bryłę kościoła w trudnej do opisania scenerii zapadającego czerwcowego dnia. Przed kościołem jakaś młoda dziewczyna grała na skrzypcach. I Adam przejęty tym niesamowitym obrazem chciał coś powiedzieć, ale jako poeta odczuł, że brak słów, żeby wyrazić swój zachwyt nad błyskiem metafizycznego wymiaru tej chwili i tego przepięknego miasta. Dzisiaj niech ten obraz pozostanie w naszej pamięci. To miejsce przy ulicy Grodzkiej poprzez świadomość, że spoczywasz w Panteonie Narodowym, już na zawsze będzie opromienione urokiem twojej poezji