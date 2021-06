Kraków. Prace na Nowohuckiej i nowe remonty w mieście. Będą korki

W poniedziałek, 14 czerwca br. rozpoczną się prace związane z przebudową fragmentu północnej części jezdni ul. Nowohuckiej, przed skrętem w Pana Tadeusza. Roboty realizowane będą w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. W wyniku prac zmieni się promień skrętu.

W związku z pracami na ul. Nowohuckiej – przed skrętem w Pana Tadeusza (w rejonie rozwidlenia na wjazd na estakadę) obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu, zwężony będzie chodnik oraz ścieżka rowerowa. Dodatkowo – od 18 czerwca – przez kolejnych sześć dni, zawężony będzie prawy pas jezdni ul. Nowohuckiej (przed wjazdem na estakadę). Ciągłość ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów zostanie zachowana. Prace potrwają mniej więcej 5 tygodni. REMONTY W DZIELNICACH: Dzielnica III – Prądnik Czerwony W dzielnicy III trwa remont parkingu wzdłuż ul. Kwartowej. W związku z pracami obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu – brak możliwości parkowania w miejscu robót. Remont potrwa do końca sierpnia, a jego koszt to ok. 400 tys. zł. Dzielnica V – Krowodrza

W dzielnicy V w najbliższy poniedziałek, 14 czerwca (pierwotny termin, 9 czerwca – został zmieniony) planowane jest rozpoczęcie remontu na ul. Chocimskiej (w ramach programu nakładkowego). W pierwszej kolejności drogowcy zajmą się chodnikami, później nawierzchnią jezdni. Prace potrwają do końca lipca, a ich koszt to ok. 1,2 mln zł. W związku z pracami lokalne zmiany w organizacji ruchu.

Dzielnica VIII – Dębniki W dzielnicy VIII trwa remont na ul. Sodowej (chodnik i jezdnia na odcinku od Tynieckiej do Przełom). Prace potrwają do końca lipca, a ich koszt to ok. 170 tys. zł. Obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu. W poniedziałek, 14 czerwca ruszą prace związane z remontem nawierzchni jezdni na ul. Zachodniej bocznej, Stefana Starzyńskiego oraz Danusi Jurandówny. Remonty potrwają do końca czerwca, a ich łączny koszt to ok. 80 tys. zł. W czasie prac będą obowiązywać lokalne zmiany w organizacji ruchu.

Dzielnica IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki W dzielnicy IX trwa remont chodnika na ul. Uroczej. Zakres robót został rozszerzony. Obecnie toczą się po drugiej stronie ulicy. Ich zakończenie planowane jest na koniec czerwca br.

Dzielnica X – Swoszowice W Swoszowicach na ul. Heleny Chanieckiej trwa remont nawierzchni jezdni (od ul. Dróżbackiej). Prace potrwają kilka dni – będą realizowane odcinkowo przy utrzymanym ruchu. Koszt remontu to ok. 150 tys. zł. W dalszej kolejności wyremontowana zostanie ul. Wypoczynkowa. Nową nawierzchnię zyska odcinek od ul. Borowinowej do ul. Kąpielowej. Koszt tego remontu to ok. 250 tys. zł. Dzielnica XIV – Czyżyny W dzielnicy XIV rozpoczął się remont ul. Nastrojowej. W związku z pracami obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu. Remont potrwa do końca sierpnia, a jego koszt to ok. 450 tys. zł.

Dzielnica XV – Mistrzejowice

W dzielnicy XV trwają prace na ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego. Remontowana jest cała jezdnia oraz obustronne chodniki. Roboty prowadzone są odcinkowo, ruch pieszych odbywa się druga stroną ulicy. Planowany termin zakończenia prac to 10 sierpnia br., a ich koszt to ok. 400 tys. zł. W Mistrzejowicach odnawiany jest też sięgacz na ul. Jadźwingów. Remont dotyczy istniejących miejsc parkingowych oraz jezdni wzdłuż bloku nr 17 na os. Piastów. W trakcie prac – zakaz wjazdu oraz parkowania wzdłuż bloku nr 17. Roboty powinny zakończyć się do 9 lipca br., a ich koszt to ok. 220 tys. zł.