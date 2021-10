Kraków. Prace na ul. Grębałowskiej i wielu innych ulicach. Będą zmiany w ruchu

W ramach Programu Nakładkowego odnowiona zostanie nawierzchnia jezdni na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 9. W trakcie prac – lokalne zmiany w organizacji ruchu. Dojazd do posesji będzie zapewniony. Ulica będzie gotowa jeszcze przed świętem Wszystkich Świętych. Prace potrwają do piątku (29 października), a ich koszt to 220 tys. zł.

Realizacja uzależniona od warunków pogodowych.