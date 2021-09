Kraków. Program Badań Przesiewowych: Szpital Zakonu Bonifratów oferuje bezpłatną kolonoskopię

Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Należy do tzw. chorób cywilizacyjnych - sprzyjają mu siedzący tryb życia, wysoko przetworzona żywność, używki. Rozwija się przez kilkanaście lat, długo nie dając objawów. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, dlatego osobom po 50. roku życia zaleca się regularne badania. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, do skorzystania z której zachęca szpital Bonifratrów w Krakowie.

Z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych w placówce mogą skorzystać osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego - w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia.

Do badań szpital nie kwalifikuje osób, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat. Rejestracja na badania odbywa się bezpośrednio w rejestracji szpitalnej, mailowo lub telefonicznie pod numerem tel. 12 37 97 116. Badanie realizowane jest w ramach Programu Badań Przesiewowych.