Kraków. Przebudowa ul. Kostaneckiego: zmiana organizacji ruchu od 2 listopada

Od 2 listopada do ruchu przywrócone będzie skrzyżowanie ulic Wielickiej, Kostaneckiego i Teligi na wszystkich relacjach. Dzięki temu łatwiejszy będzie dojazd do placówek medycznych w Prokocimiu. Nowa organizacja ruchu to także łatwiejszy wyjazd z galerii handlowej. Od 2 listopada uruchomiony będzie lewoskręt w ul. Kostaneckiego.

W ramach kolejnego etapu przebudowy ul. Kostaneckiego roboty będą kontynuowane na jezdni bliżej szpitala dziecięcego, na odcinku od wyjazdu z centrum handlowego do ul. Medycznej. Dlatego ta jezdnia będzie zamknięta dla ruchu. Wyjazd z terenów szpitalnych oraz obiektów naukowych zlokalizowanych przy ul. Medycznej do ul. Wielickiej zapewniony będzie objazdem ulicami Jakubowskiego i Marii Orwid. Wprowadzone zakazy nie dotyczą pojazdów służb medycznych.

Taka organizacja ruchu potrwa przez najbliższe miesiące do czasu zakończenia realizacji projektu.