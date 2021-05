Kraków. Przebudują ulicę Sienną. Miasto ogłosiło przetarg na projekt. Mieszkańcy chcą zieleni [ZDJĘCIA]

Mamy nadzieję, że w tym roku uzyskamy ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Jeżeli zadanie zostanie uwzględnione do realizacji w przyszłorocznym budżecie - to roboty budowlane zostaną zrealizowane w 2022 roku. Inwestycja prawdopodobnie będzie realizowana w oparciu o porozumienie z gestorami mediów - bo mamy tu przebudowę odcinka Siennej od Rynku Głównego do Małego Rynku wraz z wymianą i rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowych. Po opracowaniu dokumentacji będziemy mogli przedstawić, jak ulica będzie wyglądała po przebudowie, ale należy się spodziewać, że będzie dostosowana do charakteru innych ulic ostatnio przebudowywanych w centrum - informują w ZDMK.