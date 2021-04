Kraków. Przerażający widok na moście Piłsudskiego. Obiekt był niedawno remontowany [ZDJĘCIA]

- Jestem zaskoczony tym, że są tam jakieś korozje. Prace wykonywano taką technologią, że nie ma prawa się tam pojawić korozja. Oczywiście, sprawdzimy, co się tam dzieje. Myślę, że to są jednak zabrudzenia, a nie korozje. Most jest objęty gwarancją. Wszelkie usterki czy uszkodzenia będą więc egzekwowane - odpowiada Janusz Zagórski, zastępca dyrektora ZDMK ds. inwestycji.

Przypomnijmy, że modernizacja ul. Krakowskiej wraz z mostem Piłsudskiego rozpoczęła się pod koniec marca 2019 roku. Początkowo planowano zakończenie prac na koniec stycznia 2020 roku. Ostatecznie samochody po ponad półtora rocznej przerwie wróciły na ul. Krakowską i most pod koniec listopada 2020 roku.