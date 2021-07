Kraków. Przy ul. Klasztornej powstaje zbiornik retencyjny. Gromadzona będzie w nim deszczówka [ZDJĘCIA]

NOWE Wadowice. Ruszył proces. Gwiazdor MMA nie stawił się w sądzie. Jest na L4. Nie może chodzić. Celebrycie grozi 5 lat więzienia!

W czwartek (15.07.2021) przed Sądem Rejonowym ruszył proces Mariusza P., byłego strongmena, zawodnika sztuk walki MMA oraz celebryty. Pozwał go lokalny biznesmen, Andrzej Kowalczyk. Chodzi o konflikt o jedyny hotel w Andrychowie. W Akcie oskarżenia Kowalczyk zarzuca Mariuszowi P. przywłaszczenie mienia o wartości 49,8 tys. zł. Grozi za to kara do pięciu lat więzienia. Kowalczyk skarżył się też na zastraszanie. - Do dziś nie mogę dojść do siebie po najściach tych barczystych osiłków, wystraszyli nawet naszych gości weselnych - mówi. Gwiazdor MMA nie stawił się w sądzie. Jest na zwolnieniu lekarskim, nie może chodzić. Sąd jednak odrzucił wniosek jego adwokata o odroczenie pierwszej rozprawy. Drugą zaplanowano na jesień tego roku. AKTUALIZACJA