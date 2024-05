Rok po zburzeniu Plazy Kraków. Wielki "basen" wciąż pusty, ale jest pozwolenie budowlane na hotel. Na biurowce ciągle nie

Od miesięcy dopytujemy od szczegóły inwestycji, ale firma STRABAG Real Estate nie jest skora do ujawniania szczegółów. - Otrzymaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę trzech segmentów hotelowo-usługowych. Obecnie prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Mogą one mieć wpływ na ostateczny kształt projektu, dlatego jest za wcześnie, by móc przedstawić szczegóły zabudowy terenu w tym zakresie - informuje Maja Połubińska, Project Developer w spółce deweloperskiej STRABAG Real Estate. - Odnosząc się do części biurowo-usługowej inwestycji, czekamy aż uzyska ona potwierdzenie ostateczności decyzji. Poinformujemy, gdy ten etap się zakończy i będziemy mogli przekazać szczegóły dotyczące kompleksu - dodaje.