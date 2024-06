Kraków. Radni KO obawiają się, że Centralny Port Komunikacyjny zmarginalizuje krakowski węzeł transportowy. Piszą rezolucję do rządu Ewa Wacławowicz

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Budowa II pasa lotniska w Balicach, ponadregionalne centrum przesiadkowe i powrót do koncepcji lotniska Kraków-Pobiednik. O to w najnowszej rezolucji skierowanej do polskiego rządu wnoszą radni z klubu Koalicja Obywatelska. Jak tłumaczy pomysłodawca projektu Dominik Jaśkowiec - obawiamy się marginalizacji Krakowa, która miałaby nastąpić po wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Nie chcemy zwalczać CPK, ale chcemy, żeby CPK nie zaszkodziło Krakowowi - dodaje poseł KO.