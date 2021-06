Kraków. Radny Łukasz Wantuch z zarzutami. Chodzi o antyaborcyjny billboard. Sprawa trafi do sądu

Już wtedy protestowała przeciwko temu Fundacja Pro-Prawo do Życia i jeden z jej aktywistów Bawer Aondo-Akaa. To właśnie ta fundacja w Krakowie rozwiesza tego typu billboardy. Zarzucali Wantuchowi łamanie prawa do wolności słowa. Bawer Aondo-Akaa mówił, że Łukasz Wantuch uniemożliwia pełnego informowania społeczeństwa "o mordowaniu dzieci, ludzi nienarodzonych, poprzez obrzydliwą aborcję" i zapowiadał zgłoszenie sprawy do Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Mandat radnego traci się, jeśli zostanie się skazanym prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Co grozi za podżeganie do niszczenia mienia? To samo, co za niszczenie mienia. W przypadku jeśli wartość szkody nie przekracza 500 zł jest to kara aresztu (od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności albo grzywny. Powyżej tej kwoty pozbawienia wolności może wynieść do roku, a jeśli zniszczenie jest znaczne, to kara pozbawienia wolności może wynieść od 3 miesięcy do lat 5.