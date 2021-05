Kraków. Remont mostu w ciągu ul. Piastowskiej. Będą zmiany w ruchu

Aby prace na moście wzdłuż ul. Piastowskiej przebiegły sprawnie, niezbędne jest jego zamknięcie – obiekt zostanie zamknięty dla ruchu kołowego w niedzielę, 6 czerwca o godz. 1:00 (w nocy). Dla pojazdów zostaną wyznaczone objazdy: ul. Królowej Jadwigi, al. marsz. Ferdynanda Focha, al. Adama Mickiewicza, Czarnowiejską (ewentualnie ul. Władysława Reymonta). Ruch pieszych będzie prowadzony raz prawą, a raz lewą stroną mostu, z kolei ruch rowerowy ul. Emaus, Na Błoniach.

Roboty na moście potrwają do połowy sierpnia br. (przy czym wznowienie ruchu na moście planowane jest na początku sierpnia). W czasie remontu wymieniona zostanie izolacja płyty pomostu, renowacji poddana zostanie powłoka antykorozyjna konstrukcji stalowej i balustrad, przyczółki zostaną oczyszczone i naprawione, uwieńczeniem będzie położenie nowej nawierzchni jezdni. Koszt prac to ok. 470 tys. zł.