Kraków. Rozciąganie strefy parkowania do granic możliwości. A parkingów wciąż brakuje i są obawy o droższe abonamenty

Władze miasta przymierzają się do rozszerzenia strefy płatnego parkowania o nowe obszary Grzegórzek, Prądnika Czerwonego, Krowodrzy, Bronowic, Podgórza. Kończą się przedłużone o rok z powodu pandemii konsultacje społeczne w tej sprawie. Ich uczestnicy przyznają, że prezydent i podlegli mu urzędnicy powinien rozwiązać problem braku miejsc postojowych. Nadal jednak miasto nie radzi sobie z budową parkingów, a pieniądze ze strefy nie są przekazywane na tego typu inwestycje.

- Mieszkańcy rejonów sąsiadujących z obecną strefą płatnego parkowania wnioskowali o jej rozszerzenie z powodu problemów ze znalezieniem wolnych miejsc postojowych. Stąd przegłosowaliśmy uchwałę o przeprowadzenie konsultacji społecznych. To nie oznacza jednak, że o zaproponowane obszary strefa zostanie powiększona. Poczekamy na raport z konsultacji. Wiadomo, że mieszkańcy są zgodni, iż jest tam problem z miejscami postojowymi. Niektórzy zaczęli się jednak obawiać, że w związku z poszerzeniem strefy narażą się na koszty. Stało się tak w związku z ubiegłoroczną propozycją urzędu dotyczącą drastycznych podwyżek za abonamenty dla mieszkańców. Nie przegłosowaliśmy takich zmian, ale nie wiadomo czy takie pomysły nie powrócą - mówi Dominik Jaśkowiec (PO), przewodniczący Rady Miasta Krakowa, który był inicjatorem uchwały w sprawie konsultacji dotyczących rozszerzenia strefy płatnego parkowania (SPP).

Uchwała została podjęta we wrześniu 2019 r., a termin konsultacji wyznaczono od 1 kwietnia do 1 czerwca 2020 r. W zeszłym roku z powodu pandemii radni podjęli kolejną uchwałę o wydłużeniu konsultacji o rok. Teraz po ich zakończeniu chcą zapoznać się z raportem. Później prezydent powinien przedstawić projekt uchwały w sprawie zmian w strefie i ostateczny głos będzie należał do Rady Miasta.

- Uważam, że przed ewentualnym kolejnym poszerzeniem strefy płatnego parkowania powinny zostać wykonane dokładne analizy, czy znów nie stanie się tak, że problem z brakiem miejsc parkingowych zostanie przeniesiony na kolejny obszar - bo po prostu wiele kierowców zacznie parkować tuż za granicą strefy, by uniknąć opłat. Z jednej strony rozumiem oczywiście część mieszkańców, którzy chcą strefy w swojej okolicy, by nie mieli problemów z parkowaniem, ale gdzieś musi zostać postawiona ta granica, bo dojdziemy do sytuacji, w której całe miasto będzie w strefie - a takiego rozwiązania nie jestem zwolennikiem - komentuje Michał Drewnicki, radny PiS.

W imieniu mieszkańców w rozmowach dotyczących rozszerzenia strefy biorą też udział przedstawiciele rad dzielnic. - Przed pandemią mieliśmy wiele zgłoszeń mieszkańców o dopełnienie strefy parkowania w Krowodrzy o ulice w rejonie Cichego Kącika i teren pomiędzy ul. Piastowską a ul. Armii Krajowej. Od ubiegłorocznych wakacji nie mieliśmy już takich zgłoszeń, ale wiadomo, że w tym okresie ruch samochodowy był znacznie mniejszy. Można się spodziewać, że wraz ze zwiększeniem ruchu problemy parkingowe powrócą. Na pewno zwiększą się po wybudowaniu i oddaniu do użytku bloków przy ulicy Odlewniczej – komentuje Maciej Żmuda, przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza. - W najbliższym czasie będziemy mieli kolejne spotkanie z przedstawicielami miasta w sprawie strefy. Będziemy wnioskować o takie rozwiązania, jakich oczekują mieszkańcy – dodaje. Przypomnijmy, że ostatnie poszerzenie - już i tak mocno rozrośniętej w Krakowie SPP (21 641 miejsc postojowych, ok. 21,5 km2, 1031 parkomatów) - miało miejsce w ubiegłym roku. Zgodnie z uchwałą przegłosowaną przez radnych miejskich parkomaty pojawiły się na m.in. na kolejnej część Krowodrzy, Zwierzyńca oraz Grzegórzek. W lipcu ubiegłego roku urzędnicy przedstawili też propozycję drastycznych podwyżek abonamentów dla mieszkańców (z 10 zł do 80-100 zł miesięcznie), na co nie zgodzili się radni. Jednocześnie toczyły się już konsultacje dotyczące kolejnego poszerzenia strefy.

- Regularnie zgłaszają się do nas mieszkańcy nowych obszarów wskazując na wielkie problemy parkingowe. Najlepszym przykładem są tu m.in. Bronowice, gdzie wiele osób dojeżdżających do Krakowa parkuje na osiedlach, zajmując tamtejszym mieszkańcom miejsca parkingowe - podkreśla Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. W ZTP nie wskazują na razie terminu kiedy ewentualnie przedstawią projekt uchwały z dokładnymi propozycjami poszerzenia strefy. - To będzie zależało od ostatecznego wyniku konsultacji, które są na finiszu. Po ich zakończeniu zamierzamy również przeprowadzić dokładne analizy ruchu na obszarach objętych konsultacjami. Analizy te będą miały wskazać, jak faktycznie obecnie wygląda sytuacja parkingowa, rotacja miejsc itd. - zaznacza Sebastian Kowal.

Każdego roku SPP przynosi wielomilionowe wpływy. W 2018 r. wyniosły 54,4 mln zł, w 2019 r. - 62,5 mln zł, w 2020 r. - 64,6 mln zł. Pieniądze uzyskane z opłat w SPP w wysokości nie mniejszej niż 69 proc. gmina przeznacza na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w gminie. Środki te miasto gromadzi na wydzielonym rachunku. Pozostałe wpływy uzyskane z SPP trafiają do ogólnego budżetu. Nie ma więc tak, że są odkładane na budowę parkingów, co mogłoby rozwiązać chociaż w części problemy.

- Miasto zbyt wolno buduje parkingi typu park&ride na obrzeżach miasta, na których przyjezdni mogliby zostawiać samochody. I uważam, że to jest wielkim problemem, który potem przekłada się na to, że przyjezdni parkują na osiedlach jeszcze nie objętych strefą - zwraca uwagę radny Michał Drewnicki. Urzędnicy deklarowali trzy lata temu, że do końca 2020 r. wybudują 14 parkingów park&ride. Powstał tylko jeden z nich - w Małym Płaszowie. W tym roku ma się rozpocząć budowa parkingów park&ride w Bronowicach i przy hali Hutnika w Nowej Hucie. Konsultacje społeczne dotyczą propozycji poszerzenie strefy w obszarach: Dzielnica II Grzegórzki: osiedle Dąbie: obszar pomiędzy rzeką Białuchą a Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100), ulicą Miedzianą a rzeką Wisłą;

Dzielnica III Prądnik Czerwony: osiedle Olsza, Olsza II, Ugorek, Wieczysta (Rakowice): obszar pomiędzy ul. Mogilską, Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100), ul. Klemensiewicza, al. 29 Listopada a ul. Lublańską, al. gen. Bora-Komorowskiego, granicą Dzielnicy III Prądnik Czerwony z Dzielnicą XVI Czyżyny, ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów;

Dzielnica V Krowodrza: obszar tej dzielnicy nie objęty dotąd strefą płatnego parkowania;

Dzielnica VI Bronowice: wschodnia część osiedla Bronowice Wielkie: obszar pomiędzy linią kolejową nr 94, ul. Armii Krajowej oraz ulicami: Piastowską i Bartosza Głowackiego;

Dzielnica XIII Podgórze: północno-wschodnia część Łagiewnik: obszar pomiędzy ulicami: Kamieńskiego, al. Powstańców Śląskich, Księdza Józefa Tischnera, Wadowicką.

W ramach konsultacji ZTP podjął decyzję o przeprowadzeniu spotkania z mieszkańcami (31 maja) w formule online. 31 maja w godz. 18–19.30 odbędzie się transmisja na stronie „Razem w ruchu” na Facebooku, podsumowująca konsultacje społeczne. Mieszkańcy będą mogli również zadawać pytania – w formie publikacji komentarzy pod transmisją. Zadawanie pytań i wniosków jest możliwe poprzez wypełnienie formularza, który będzie aktywny do poniedziałku, 31 maja, do godz. 12. Adres do formularza: https://krakow.typeform.com/to/EycswaVK