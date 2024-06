Kraków. Ruszyła budowa nowych stacji do ładowania autobusów elektrycznych

Budowa stacji do ładowania autobusów to proces wymagający wielu przygotowań i czasu. Na samo przygotowanie dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskania warunków do przyłączenia stacji do sieci energetycznej potrzeba ok. jednego roku. Kolejne kilka miesięcy to czas potrzebny do budowy stacji, z czego ok. 2 miesiące należy przeznaczyć na odbiory w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz decyzję Urzędu Dozoru Technicznego - tłumaczą urzędnicy