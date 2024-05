Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 28.05.2024 Redakcja Kraków

Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa.