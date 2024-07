Kraków. Shuvary park i wielki "basen" przy Saskiej zamienią się w kompleks biurowców z aleją, sklepami i restauracjami

Kompleks The Park Kraków

Na ten moment firma koncentruje się na komercjalizacji pierwszej fazy projektu The Park Kraków, obejmującej cztery budynki z ważnym pozwoleniem na budowę. Budynek B1 oraz B2 zostały oddane do użytkowania i są aktualnie skomercjalizowane na łącznym poziomie 77%. Obszar planowanych budynków B3 i B4 stanowi obecnie teren budowy. - Jako właściciel i zarządca rozwijającego się kompleksu The Park Kraków prowadzimy dialog z aktualnymi i potencjalnymi najemcami. Skupiamy się na budowie kompleksu, który odpowie na ich potrzeby, a jednocześnie dostarczy mieszkańcom nowe usługi - dodaje Kurczych.

Co z Shuvary Park przy Saskiej w Krakowie?

Jednym z takich elementów jest strefa Shuvary Park, która powstała na terenie kompleksu The Park Kraków jako przestrzeń do wypoczynku oraz integracji pracowników i lokalnej społeczności. - Aby zapoznać pracowników i mieszkańców z tym nowym miejscem na mapie Krakowa, przez dwa sezony letnie organizowaliśmy szereg atrakcji weekendowych. Rozwój kolejnych budynków kompleksu i rosnące grono najemców projektu The Park Kraków wymaga od nas innego podejścia do organizacji przestrzeni, w związku z czym podjęliśmy decyzję o zmianie formatu prowadzenia strefy Shuvary Park. Nie zamykamy jej – mieszkańcy nadal będą mogli we własnym zakresie korzystać z dostępnej przestrzeni, w tym z boisk sportowych. Nie będziemy jednak organizować cotygodniowych atrakcji, jak to miało miejsce w sezonie letnim 2022 i 2023 roku - zaznacza Agnieszka Kurczych.