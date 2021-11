Kraków. Słodko-gorzka rozmowa o tym, dlaczego "Słodziak" musiał zniknąć ze Starowiślnej 20 Ewa Wacławowicz

Lokal "Słodziak" znika na zawsze z gastronomicznej mapy Krakowa. To oznacza dużą stratę dla krakowian i turystów, którzy od 10 lat przy ul. Starowiślnej 20 mogli w nim spróbować domowych, a co najważniejsze zdrowych specjałów takich jak: smoothie ze świeżych owoców czy niebanalnych tart i ciast. O tym, jak narodził się "Słodziak", komu przypadł do gustu a komu mniej i dlaczego spotkał go taki a nie inny los rozmawiamy z jego właścicielką, Aliną Kołodziej.