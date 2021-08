Kraków. Stare, spokojne "Podwawelskie" stanie się osiedlem tranzytowym? "Prezydent znów nas nie wysłuchał"

Wraca spór o plan miejscowy dla osiedla Podwawelskiego

Kolejna odsłona sporu o zapisy planu miejscowego dla osiedla Podwawelskiego. Trwa walka mieszkańców o to, by jak największa jego część pozostała zielona. Ci zrzeszeni w Akcji Ratunkowej dla Krakowa alarmują, że prezydent Jacek Majchrowski kolejny już raz odrzucił wszystkie postulaty krakowian w ramach składania uwag do dokumentu. Zauważają, że do magistratu wpłynęła rekordowa liczba wniosków: 1814. - Blisko dwa tysiące krakowianek i krakowian naiwnie liczyło, że prezydent uwzględni ich głos - twierdzi Akcja Ratunkowa.