Kraków. Szansa dla pacjentek chorych na endometriozę. Szpital na Klinach oferuje leczenie za pomocą nowoczesnego robota Patrycja Dziadosz

Endometrioza to druga, co do częstotliwości występowania choroba młodych kobiet. Cierpieć z jej powodu może w Polsce aż 2 mln kobiet! Jest jedną z głównych przyczyn niepłodności i w wielu przypadkach wiąże się z przewlekłym bólem. Mimo skali tej choroby, czas oczekiwania na diagnozę w Polsce wynosi ok. 10 lat od pierwszych objawów. Kobiety cierpią latami, bezskutecznie poszukując pomocy, często tracąc szansę na macierzyństwo i normalne życie. By wspomóc chore kobiety z nowym programem usuwania endometriozy za pomocą nowoczesnego robota da Vinci ruszył krakowski Szpital na Klinach.