Kraków. Szpital Dziecięcy w Prokocimiu ma nowego dyrektora

Na szpitalnej mapie naszego regionu, a nawet całego kraju, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych adresów. Mimo to w placówce od pewnego czasu pogłębia się kryzys. W ciągu ostatnich tygodni wypowiedzenia z pracy w tym miejscu złożyło 73 lekarzy. To między innymi anestezjolodzy, ale też pracownicy oddziału gastroenterologii czy dermatologii.

Lekarze z Prokocimia żądają wyższych (nawet trzykrotnie) wynagrodzeń. Ale do tego trzeba by było zmian zasad finansowania szpitali specjalistycznych. Batalia o to toczy się z Ministerstwem Zdrowia od kilku lat i dotyczy nie tylko szpitala w Prokocimiu, choć to tu lekarze zdecydowali się na najbardziej drastyczne kroki.

W obliczu pogłębiającego się kryzysu na początku października z funkcji dyrektora placówki zrezygnował prof. Krzysztof Fyderyk, który tę funkcję piastował od września 2017 roku.