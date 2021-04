Kraków. Szpital Wojskowy ma wolne miejsca na szczepienia przeciw COVID-19. Ale zapisać się bardzo trudno

Ponieważ numer wciąż był zajęty, pojechała wspólnie z mamą do punktu szczepień przy Rakowickiej. - Tam dowiedziałam się, że e-skierowanie nie wystarczy, że najpierw trzeba jechać na Wrocławską lub zadzwonić do szpitala, żeby dokonać rejestracji na szczepienie. Numer szpitala nie odpowiada, a w placówce szpitalnej nikt nie wiedział, gdzie nas skierować. Przy okazji dowiedziałam się, że nie byłyśmy pierwszymi osobami, które odesłano z kwitkiem. Efekt jest taki, że jak przekazali nam obecni na miejscu wojskowi, w godzinach porannych nie zaszczepiono ani jednego pacjenta. Czyli są wolne szczepionki, jest personel, ale nie ma szczepień z powodu biurokracji. To jest smutne, szczególnie, że mama ma kilka chorób tzw. "współistniejących" i każdy dzień to dla nas stres - dodaje. Ostatecznie jej mamie udało się zapisać na wolną dawkę w innym punkcie szczepień w Małopolsce.