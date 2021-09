Kraków. Tak się nie da jeździć! Kolejne zmiany na Królowej Jadwigi

Od wtorku, 28 września - poza ruchem wahadłowym na ok. 150-metrowym odcinku ("długie" wahadło na wysokości skrzyżowania z ulicami Borowego i Korzeniowskiego), prace będą realizowane jednocześnie na dwóch krótkich fragmentach (po obu stronach "długiego" wahadła). W sumie będzie to sześć odcinków (jednorazowo - dwa krótkie odcinki, na których prace toczyć się będą ok. 2 dni). Drogowcy będą prowadzić prace naprzemiennie, raz na pasie południowym, raz na północnym. Taka organizacja robót jest niezbędna, aby umożliwić przeprowadzenie sieci uzbrojenia podziemnego w poprzek ulicy.

