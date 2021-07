Kraków to najlepsze miasto do pracy zdalnej. W pierwszej 10 europejskiego rankingu znajdziemy również Łódź, Warszawę i Poznań Ewa Wacławowicz

Kraków na szczycie najlepszych miast do pracy zdalnej [RANKING] Pixabay

Firma OVO Network stworzyła ranking, w którym wyróżniła 142 europejskie miasta najlepsze do pracy zdalnej. Podium otwiera... miasto Kraków. Pod uwagę brano: liczbę przestępstw, szybkość połączenia internetowego, poziom znajomości języka angielskiego, koszty komunikacji miejskiej, najmu mieszkań, miesięcznego karnetu na siłownię i wynajmu powierzchni do pracy zdalnej oraz dostęp do morza lub gór. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się również Łódź, Poznań i Warszawa.