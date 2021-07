Kraków traci Koronę. Podgórski klub jest w stanie upadłości. Co się stanie z obiektami przy ul. Kalwaryjskiej?

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia z dnia 9 czerwca br. Klub Sportowy Korona pozostaje w upadłości. Taką informację potwierdził Zarząd Infrastruktury Sportowej, który wydzierżawia klubowi gminne obiekty sportowe położone przy ul. Kalwaryjskiej 9-15.

- Doszło już do pierwszego spotkania dyrektora naczelnego ZIS z syndykiem masy upadłościowej. Aktualnie rozważane są różne warianty co do przyszłego wykorzystania obiektów przy Kalwaryjskiej w sytuacji zaprzestania działalności przez KS Korona. Intencją ZIS będzie znalezienie nowego dzierżawcy - operatora, który przejmie w posiadanie całość obiektu wraz z odpowiedzialnością za gospodarowanie mieniem gminnym - informuje Michał Sobolewski, rzecznik ZIS w Krakowie.