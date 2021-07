Kraków. Trasa Łagiewnicka: Linia tramwajowa do sanktuariów niedługo będzie gotowa, ale nieprędko nią pojedziemy [ZDJĘCIA]

- Linia tramwajowa powinna być gotowa pod koniec września tego roku. Tramwaje nie będą mogły nią jednak pojechać do czasu ukończenia prac drogowych i systemu bezpieczeństwa, co obecnie planowane jest na koniec marca 2022 roku - informuje Krzysztof Migdał z gminnej spółki Trasa Łagiewnicka.

Część trasy tramwajowej, budowanej w ramach Trasy Łagiewnickiej, między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II powstaje w tunelu o długości ok. 700 m, sąsiadującym z tunelem drogowym. W ramach inwestycji powstaje też pięć innych tuneli dla samochodów. Wszystkie obiekty będą kontrolowane przez jeden system bezpieczeństwa, obsługiwany przez Centrum Zarządzania III Obwodnicą. To centrum ma się znajdować w budynku powstającym nad jednym z tuneli - w rejonie ul. Turonia. Na tym odcinku są opóźnienia w pracach spowodowane pandemią. Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia całej inwestycji o trzy miesiące - do końca marca 2022 r. Wtedy więc będzie można jeździć tramwajem na nowej trasie, która ma przebiegać od pętli w Kurdwanowie, wzdłuż rzeki Wilgi pod terenami między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II, do ul. Zakopiańskiej.