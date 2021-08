Kraków. Trwają konsultacje społeczne nt. budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ich koniec zaplanowano na wrzesień

Przypomnijmy, że pierwsze konsultacje w tej sprawie odbyły się w 2015 roku. Wówczas 63 procent krakowian zdecydowało, że chce realizacji inwestycji. Gmina Kraków wybrała więc ok. 4,5 kilometrową trasę, biegnącą niemal na całej długości wzdłuż istniejących ulic, przecinającą trzy istotne dla systemu komunikacyjnego Krakowa ronda i wpinającą się w istniejące torowisko do Nowej Huty na skrzyżowaniu ul. Meissnera i al. Jana Pawła II.

Jak pisaliśmy w czerwcu br., w trakcie przygotowania koncepcji 4,5 kilometrowej linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic pojawił się pomysł, by wydłużyć tunel o 300 metrów, tak by tramwaj przejeżdżał nie tylko pod rondem Polsadu, ale również jechał podziemną trasą w okolice Ronda Młyńskiego. Problem w tym, że za tym idą koszty i to niemałe, bo mowa tu o dodatkowych 100 milionach złotych, co przy szacunkach 1,1 mld złotych jakie mają zostać przeznaczone na całą inwestycję i tak robi wrażenie.