Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic. Mieszkańcy przeciw autostradzie w centrum i wycince ponad 800 drzew [ZDJĘCIA]

Apelujemy do władz miasta o zmianę projektu - jedyny, jaki znamy, to ten z 2017 roku - dotyczącego budowy nowej trasy do Mistrzejowic, tak aby ograniczyć go do budowy samej linii tramwajowej bez poszerzania dróg, a co się z tym wiąże niszczenia drzew i zieleni - podkreśla Piotr Trystuła, jeden z inicjatorów petycji.

W sumie podpisało się pod nią 1450 osób. Została już wysłana do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z wnioskiem, by sprawa została poruszona na forum Rady Miasta.

Zaznacza, że mieszkańcy, którzy poparli petycję są też przeciwni rozszerzeniu ronda Młyńskiego. - Nie może zmienić się w obiekt rozmiarem porównywalny do ronda Grzegórzeckiego. To dodatkowo pogorszyłoby sytuację komunikacyjną pieszych w tym rejonie. Taka dewastacja nie jest do realizacji tego projektu konieczna i nie ma wiele wspólnego z samą budową linii tramwajowej - przekonuje Piotr Trystuła.

W urzędzie odpowiadają, że projekt ma być dostosowany do potrzeb. - Na tę chwilę nie ma końcowego projektu. Zostanie on sporządzony przez wykonawcę tak, by odpowiadał obecnym potrzebom. Nie można więc mówić, jak będzie wyglądało rondo Młyńskie i ile drzew trzeba będzie wyciąć. Budowa będzie realizowana w oparciu o decyzję środowiskową, która dokładnie określa co można zrobić. Jeżeli będą konieczne wycinki, to ten dokument wskazuje w jaki sposób mają być prowadzone nasadzenia zamienne - mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. - Celem miasta jest zbudowanie linii tramwajowej do Mistrzejowic wraz z towarzyszącym układem drogowym w skali dostosowanej do potrzeb oraz z maksymalnie zachowaną zielenią - dodaje.