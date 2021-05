Kraków. Miasto przeznaczyło 40 mln zł na bieżące utrzymanie torowisk

W styczniu wymieniona została zwrotnica rozjazdowa na torowisku wzdłuż ul. Bieńczyckiej – koszt to ok. 150 tys. zł. Od lutego do kwietnia realizowana była gruntowna naprawa torowiska tramwajowego na ul. Ujastek Mogilski. Nowe szyny wraz z podkładami i podbudową oraz sieć trakcyjna na ok. 2 km pojedynczego toru pochłonęły ok. 7,7 mln zł. W marcu ekipy torowe pracowały na węźle Łagiewniki – wymiana zwrotnicy, koszt ok. 113 tys. zł. Z kolei na początku kwietnia na pętli „Nowy Bieżanów P+R ”– wymiana szyn oraz zwrotnicy, koszt ok. 250 tys. zł.