Kraków. Unikatowy pierwszy polski tramwaj znowu w Zajezdni na Wawrzyńca [ZDJĘCIA]

Na ul. Wawrzyńca wróciły tramwaje, a wśród nich - świeżo po konserwacji - unikatowy Wagon C - symbol odbudowy kraju po odzyskaniu niepodległości.

Tramwajowy wagon silnikowy typu C numer 260 to prawdziwy unikat.

Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości kraj był zrujnowany. Taki był też stan komunikacji publicznej w stolicy. Spowodowane to było rabunkową, a często dewastacyjną polityką zaborców. Tymczasem rozbudowywano linie tramwajowe i bardzo szybko potrzebny był nowy tabor. Warszawskie przedsiębiorstwo Tramwaje Miejskie złożyło więc w 1925 roku w firmie Lilpop, Rau i Loewenstein zamówienie na 30 tramwajowych wagonów silnikowych. Fabryka była polska i zaledwie kilka lat wcześniej udało się w niej przywrócić pracę części maszyn, co pozwoliło na uruchomienie produkcji. To było jedno z pierwszych wielkich zamówień. Symboliczne, bo oto polski przemysł podnosił się z ruiny i rozwijał skrzydła.