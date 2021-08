Kraków uruchamia aplikację do zakupu biletów okresowych. Można ją darmowo pobrać z Google Play i Apple App Store

Aplikacja działa zarówno na urządzeniach mobilnych z systemem Android, jak i iOs. Można ją bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play i Apple App Store. Korzystać mogą z niej wszyscy, niezależnie od tego czy mieszkają w Krakowie i czy płacą tutaj podatki.

Po pobraniu aplikacji wystarczy się zarejestrować i założyć konto - potrzebny będzie do tego m.in. e-mail. Osoby, które już wcześniej korzystały z możliwości zakupu biletu na stronie internetowej m.kkm.krakow.pl, będą mogły w nowej aplikacji logować się korzystając z dotychczasowego loginu i hasła.

Po zalogowaniu się do aplikacji, można kupić każdy rodzaj biletu okresowego, w tym także bilet 5+1. W tym celu należy wybrać „kafelek” o nazwie „Bilety,” wybrać rodzaj biletu - normalny lub ulgowy, a następnie okres ważności. Po kliknięciu w „Zapłać”, aplikacja przeniesie nas do wyboru formy płatności. Do wyboru jest BLIK, zwykły przelew lub karta kredytowa.