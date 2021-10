Kraków. Urząd Miasta ogłosił przetarg na miejsca postojowe dla dorożek. Aktywiści KSOZ: Wstyd i kompromitacja Małgorzata Mrowiec Ewa Wacławowicz

Postój dla koni dorożkarskich zlokalizowany będzie wzdłuż płyty Rynku Głównego i obejmie narożnik pomiędzy ulicami: Świętego Jana, Sławkowską, Szczepańską oraz Szewską Andrzej Banaś Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Jak można przeczytać w ogłoszeniu przetargowym, do "wzięcia" jest w sumie 30 uprawnień do wjazdu i zajmowania miejsca na postoju na Rynku Głównym, co realnie oznacza dla dorożkarzy 15 miejsc postojowych w dni nieparzyste i 15 w dni parzyste. Decyzja o przetargu na miejsca postojowe dla pojazdów zaprzęgowych wożących turystów zbiega się akurat w czasie z informacją, że Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt zebrało 400 podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie zakazu funkcjonowania dorożek konnych w Krakowie. Aktywiści chcą, by zniknęły one z Rynku Głównego do końca 2022 roku. Spór o dorożki pod Wawelem trwa.